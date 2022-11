Opel, raggiunta quota 75 milioni veicoli prodotti

È un anno di celebrazioni e nuovi obiettivi raggiunti, per Opel che ha raggiunto quota 75 milioni di veicoli prodotti. Il traguardo, in particolare, è stato tagliato sulla linea di produzione da una Opel Grandland GSe, elettrica e a zero emissioni locali.

"75 milioni di veicoli Opel sono un vero traguardo nella storia della produzione automobilistica di Opel - ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel - e questo dato impressionante dimostra quanto sia stato importante il ruolo di Opel nella democratizzazione delle tecnologie e delle soluzioni di mobilità nel corso degli anni e quanto lo sarà in futuro. Stiamo ridefinendo la mobilità, con il chiaro obiettivo di diventare un marchio totalmente elettrico in Europa entro il 2028. I nostri nuovi modelli GSe, sportivi ed elettrificati, sono un altro passo in questa direzione".

La sigla GSe è stata recentemente ripristinata da Opel come nuovo marchio riservato ai propri modelli elettrificati, per i quali ora l'abbreviazione significa Grand Sport electric. A questa gamma appartiene il nuovo Grandland GSe, veicolo plug-in hybrid ad alte prestazioni con trazione integrale elettrica.

Opel Grandland GSe unisce un motore turbo benzina 1.6 e due motori elettrici (uno su ogni asse) per una potenza di sistema pari a 221 kW/300 CV.

Come per le Opel Astra GSe, il carattere dinamico di Opel Grandland GSe è dovuto alla taratura specifica di sterzo e sospensioni, con molle e ammortizzatori più rigidi dotati di tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), che permette di avere diverse caratteristiche di ammortizzazione che garantiscono agilità e massimo comfort.