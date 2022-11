My Dacia Road, l'avventura è firmata Duster

Prosegue l'avventura alla guida di Duster, che con la formula My Dacia Road è protagonista dell'outdoor. Con il modello da oltre 2 milioni di vendite dal 2010 in circa 44 paesi, tanto da rendere Duster il SUV più venduto a privati in Europa dal 2018, il concorso ad estrazione dedicato a tutti gli amanti della vita all'aria aperta continua nel suo percorso e tornerà 'sulla strada' a breve, con la terza tappa.

Il concorso in questione, della durata di oltre 6 mesi, è quello che offre la possibilità a tutti, clienti Dacia e non, di vincere un weekend per due persone in tre località di montagna. Per ogni tappa, in palio 25 premi per due persone di cui 24 riservati ai possessori di Duster. Se la prima tappa si è svolta nel lo scorso mese di luglio a Bormio e la seconda a settembre, in Val Sarentino, a pochi chilometri da Bolzano, la terza e ultima tappa andrà in scena a Cervinia dal 25 al 27 novembre.

Per partecipare al concorso basta accedere alla piattaforma mydaciaroad.dacia.it, registrarsi e attendere l’estrazione. In palio un weekend 'tutto incluso' alle pendici del Cervino, passeggiate comprese, per vivere tutte le sfaccettature dell’animo outdoor di Dacia.