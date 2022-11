Falsifica i documenti dell'auto, denunciato ad Ischia

Andava in giro per Ischia con un'auto sequestrata ed è stato perciò denunciato dai carabinieri che gli hanno anche revocato la patente. La vicenda è iniziata lo scorso 1 aprile quando un 27enne isolano fu fermato alla guida di un'auto sprovvista di assicurazione: i militari gli sequestrarono in quella occasione la carta di circolazione. Il giovane allora si recò presso una caserma per presentare denuncia di smarrimento, dichiarando falsamente di aver perso la carta di circolazione ed ottenendone così una nuova rilasciata dalla Motorizzazione. Pochi giorni fa, ad un posto di controllo, è stato fermato a bordo della stessa autovettura già sottoposta a sequestro (e a lui affidata in custodia) e stavolta ha esibito la nuova carta di circolazione, ottenuta a seguito della denuncia di smarrimento. I carabinieri però si sono insospettiti e dopo aver contestato le prime violazioni gli hanno sequestrato l'auto e ritirato anche la seconda carta di circolazione. Il 27enne non si è perso d'animo ed anche dopo il secondo controllo ed il secondo sequestro si è presentato presso un'altra stazione dei carabinieri formalizzando una nuova denuncia di smarrimento della carta di circolazione dichiarando anche stavolta il falso dato che entrambe le carte di circolazione erano state ritirate.

Oltre a tutte le violazioni al codice della strada, alla fine è stato denunciato per i due episodi di falso (nello specifico falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e gli è stata anche revocata la patente di guida.