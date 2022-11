Dieselgate: Corte Ue, Ong possono impugnare software vietati

Le associazioni ambientaliste possono fare ricorso in tribunale contro i software di manipolazione delle emissioni di CO2 della auto. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue intervenendo in un caso che oppone una Ong e lo Stato in Germania.

Il caso riguarda la Deutsche Umwelthilfe che aveva fatto ricorso a un tribunale amministrativo per chiedere l'annullamento della decisione della motorizzazione federale di autorizzare l'uso da parte di Volkswagen di un software che riduce il ricircolo dei gas inquinanti in funzione della temperatura esterna. Secondo la Ong il dispositivo doveva essere vietato perché consentiva di manipolare le emissioni reali. Per la Germania, l'associazione non era legittimata a impugnare la decisione.

La Corte Ue ha chiarito non solo che Deutsche Umwelthilfe è titolata a fare ricorso, ma anche che il software in questione può essere considerato un "impianto di manipolazione", come definito dalle norme Ue.