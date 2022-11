Usa, sgominata la gang che rubava le marmitte catalitiche

Negli Stati Uniti le forze dell'ordine federali, statali e locali hanno eseguito oggi una operazione coordinata a livello nazionale arrestando 21 persone fra capi e associati di una rete nazionale - definita dal Dipartimento di Giustizia di cospiratori - che in California, Oklahoma, Wyoming, Minnesota, New Jersey, New York, Nevada, Carolina del Nord e Virginia hanno gestito una lunga catena di furti di marmitte catalitiche per auto poi vendute a una raffineria di metalli. Le forze dell'ordine hanno eseguito oltre 32 mandati di perquisizione sequestrando beni per 545 milioni di dollari, tra cui case, conti bancari, contanti e veicoli di lusso.

Secondo il National Insurance Crime Bureau - che ha monitorato l'impennata dei furti dei convertitori catalitico - dal 2018 c'è stato un aumento di circa dieci volte di questi reati a livello nazionale, con oltre 14.000 denunce nel 2020. E l'anno scorso il trend è addirittura esploso come dimostra il fatto che in California sono stati rubati circa 1.600 convertitori catalitici ogni mese tanto da fare di questo Stato quello in testa (37%) a tutte le richieste di furto di catalizzatori a livello nazionale.

I convertitori catalitici sono un componente fondamentale dell'impianto di scarico di un'auto per ridurre le sostanze inquinanti emesse dal motore e utilizzano metalli preziosi nel 'nucleo' dove avviene la reazione di catalisi. Per questo sono regolarmente presi di mira dai ladri a causa dell'alto valore di questi metalli, in particolare palladio, platino e rodio. Il prezzo di mercato nero per i convertitori catalitici può essere superiore a 1.000 dollari ciascuno, a seconda del tipo di veicolo e dello stato di usura.