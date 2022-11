Mini Usa lancia scuola guida sportiva con cambio manuale

Dopo aver annunciato la reintroduzione in Nordamerica da inizio novembre del cambio manuale sui modelli a benzina più sportivi della sua gamma, Mini Usa cavalca il desiderio di 'punta e tacco' di alcuni giovani automobilisti yankee, inaugurando corsi di guida sportivi per vetture con trasmissione manuale. Le prime sessioni con esercitazioni in pista saranno proposte al BMW Performance Center di Thermal, in California, dalla neonata Mini Manual Driving School. Alla conclusione del corso i partecipanti si sfideranno in pista con tempi cronometrati.

"Per oltre un decennio, i consumatori hanno considerato in America quello Mini come il marchio più divertente da guidare, per questo motivo abbiamo reintrodotto la trasmissione manuale", ha chiarito Rah Mahtani, Brand Communications Manager di Mini Usa. "Il corso non è solo informativo, ma anche un'esperienza di apprendimento divertente e stimolante per una nuova generazione di guidatori che ricorderanno queste giornate per sempre".