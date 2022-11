Jeep Avenger, maratona 'elettrica' per le strade di Torino

Una maratona 'elettrica', quella andata in scena ieri in occasione della Torino City Matathon 2022 insieme a Jeep. La gara internazionale, partita e arrivata in Piazza Castello, nel cuore del capoluogo sabaudo e che ha avuto proprio Jeep come sponsor principale, è stata vinta dalla keniota Dorine Jerop Murkomen e dall'italiano Giuseppe Gerratana, che hanno trionfato nella distanza regina. In totale, sono stati oltre 2500 i podisti che si sono cimentati sui 42,195 chilometri e sui 10 chilometri della Torino City Run.

Due gare targate Jeep, il cui logo spiccava sulle t-shirt tecnica ufficiali, anche in virtù del debutto sulle strade italiane di Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, che ha aperto la gara sfilando in silenzio e a emissioni zero lungo la storica via Po, per poi farsi fermarsi in piazza Vittorio Veneto davanti agli occhi di curiosi e appassionati.

La partnership tra Jeep, Team Marathon e Torino Road Runners ASD, si fonda su un sistema valoriale condiviso fatto di caparbietà, resilienza, spirito volitivo, le qualità che animano ogni podista. Jeep Avenger è poi anche il primo modello Jeep concepito e disegnato proprio a Torino e sviluppato tenendo a mente le esigenze specifiche dei clienti europei. Jeep Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico di nuova generazione che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Grazie alle elevate potenza, coppia e a una specifica taratura del gruppo propulsore elettrico, la nuova Avenger è stata anche pensata per il piacere di guida sia su strada sia off-road. Avenger è anche è il primo veicolo Jeep a trazione anteriore dotato di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie che, unitamente agli angoli di attacco e di uscita e all'altezza da terra del veicolo, la rendono adatta ad ogni terreno, sia urbano che extraurbano.