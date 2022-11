Ford, 'Be a Game Changer' tra tennis e storie di cambiamento

Ford sarà Official Car delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals e delle Nitto ATP Finals 2022, due tra i più prestigiosi eventi sportivi di respiro internazionale.

Nell'ambito di questa partnership, pensata per coniugare grandi performances e sostenibilità, considerate punto di incontro tra il brand automobilistico e il torneo di tennis, è stata creata una rubrica social settimanale dal titolo 'Be a Game Changer Stories' per raccontare, in pillole, storie di persone, azioni e momenti capaci di incarnare lo spirito del proprio tempo e dare vita a un cambiamento, segnando così un nuovo corso.

Un viaggio attraverso il mondo dell'auto, del tennis e non solo, che vede alternarsi sui canali social di Ford il racconto degli eventi che hanno saputo essere un game changer nel proprio ambito, riuscendo a riscriverne la storia. Dall'iconica Mustang del '64 passando per le tecniche di gioco che hanno rivoluzionato le sorti dei match sui campi da tennis fino ad arrivare alle innovazioni hi-tech degli ultimi anni, 'Be a Game Changer' ha lo scopo di narrare le sfide in grado di cambiare per sempre il corso degli eventi.