Bosch Clima Service, qualità in installazioni e assistenza

Sulla scia della nascita nel 1921 dei Bosch Car Service, una rete mondiale di autofficine che offrono una vasta gamma di servizi e riparazioni a regola d'arte e che in Italia conta oggi su 1.300 professionisti, debutta nell'ambito degli installatori Bosch delle soluzioni per riscaldare o raffrescare la casa la rete Bosch Clima Service.

Questo nuovo servizio dalla divisione Termotecnica di Bosch Italia - attraverso una rete di professionisti altamente qualificati sul territorio nazionale - è in grado di rispondere a ogni esigenza di confort domestico, accompagnando e consigliando il consumatore.

Gli specialisti Bosch Clima Service affiancano nuovi e vecchi clienti nella scelta della soluzione più adatta al rinnovo dell'impianto, nella fornitura di assistenza e supporto tecnico per la riparazione e la manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale della propria abitazione o, più semplicemente, nella gestione delle informazioni sul modo più conveniente di gestione del confort domestico. Tutto da un unico solo affidabile interlocutore.

Affidandosi a Bosch Clima Service, l'utente può ottenere un servizio completo di assistenza e consulenza a 360 gradi, dall'installazione alla manutenzione dei prodotti di climatizzazione e riscaldamento Bosch, dalla sanificazione periodica dei climatizzatori alla riparazione e manutenzione di caldaie, scalda acqua e pompe di calore. A questo, si aggiungono la consulenza progettuale e amministrativa, la gestione degli incentivi fiscali e l'estensione di garanzia. La professionalità dei tecnici esperti, unita alla loro proverbiale competenza, all'affidabilità e alla realizzazione di un servizio su misura per ciascun utente, fanno di Bosch Clima Service l'alleato perfetto per assicurarsi il clima ideale in casa tutto l'anno attraverso soluzioni innovative e attente all'ambiente. Costantemente aggiornata la gamma delle soluzioni Bosch permette di offrire all'utente finale non solo i sistemi termotecnici tecnologicamente più avanzati, ma anche prodotti dal design moderno ed esclusivo, in grado di adattarsi a qualsiasi stile abitativo. Dalle caldaie a condensazione alle pompe di calore, passando per scalda acqua a gas, elettrici e in pompa di calore, termoregolazione, climatizzazione e solare termico.