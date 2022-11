Jeep Avenger, Juventus in campo con una maglia celebrativa

Il debutto del primo SUV full-electric del marchio Jeep sarà celebrato domenica prossima dalla Juventus con la scritta "Jeep Avenger" in evidenza sulle maglie bianconere.

La versione in edizione limitata della maglia della Juventus sarà indossata dai giocatori della Juventus in occasione della partita casalinga di domenica prossima, 6 novembre, contro l'Inter. Già all'inizio di questa stagione, l'iconico marchio Jeep sulla maglia bianconera sfoggia saette inedite che sottolineano il percorso del brand verso l'elettrificazione e la sua evoluzione verso una mobilità sostenibile. Per questa occasione, il logo Avenger giallo brillante è stato aggiunto alla divisa, e già da oggi è possibile acquistare la maglia visitando la pagina online dello Store Ufficiale Juventus.