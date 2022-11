Francia, apre la prima autostrada senza caselli per pedaggio

Basta con le file ai caselli e le fermate per il pedaggio: in Francia ha aperto oggi la prima autostrada a "flusso libero", con l'obiettivo di fluidificare il traffico e ridurre l'inquinamento. E' la A79, nell'Allier, un dipartimento del centro del paese. Il nuovo sistema senza obbligo di fermarsi per pagare il pedaggio è in funzione su 88 chilometri fra le uscite di Montmarault e Digoin, sulle autostrade del Rodano. Pur in assenza di caselli e di fermate obbligatorie, gli automobilisti dovranno comunque pagare il pedaggio per percorrere la A79 ma la riscossione avverrà via Internet o attraverso uno dei 16 terminali installati lungo il percorso. Gli automobilisti potranno circolare alla velocità consentita, senza rallentare ne fermarsi al momento di passare sotto strutture dotate di telecamera e di sensori che identificheranno il veicolo dalla targa. Una telecamera laterale funzionerà da scanner per registrare le dimensioni del veicolo e stabilire la somma da pagare. Il guidatore avrà poi 72 ore per saldare il conto con il gestore delle autostrade. Se non lo farà, al pedaggio si aggiungeranno 90 euro di multa. Dal 2024, secondo quanto si apprende, saranno eliminati i caselli anche sulla A13, l'autostrada che unisce Parigi alla Normandia.