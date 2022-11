A causa di una frana è provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 2 'Via Cassia' nei pressi di Buonconvento (Siena), dal km 203 al km 203,1. Lo rende noto l'Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.