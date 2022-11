Dacia, robustezza e affidabilità per avventure 'outdoor'

Robustezza e affidabilità che strizzano più di un occhio all'outdoor e all'avventura. C'è anche questo ingrediente nella 'guida' che detta le scelte del marchio Dacia nel suo cammino verso le prossime tappe da raggiungere. Il capitolo 'Outdoor' è pensato in modo particolare per i modelli Duster, Jogger e Sandero Stepway, che si distinguono per le capacità di accompagnare chi li guida e chi viaggia a bordo, nelle più diverse attività all'aria aperta, che si tratti di sport o di turismo.

"Vogliamo costruire una gamma di prodotti - ha commentato Lionel Jaillet, Direttore Performance Prodotto Dacia - che rafforzino la promessa della nostra marca, concentrandosi sull'essenziale e adattando i nostri veicoli agli usi outdoor.

Oltre ai modelli, stiamo lavorando anche sulle innovazioni che permettono di rispondere ancora meglio alle esigenze e agli usi dei nostri clienti".

Robustezza e affidabilità, intesi come un marchio di fabbrica dei veicoli Dacia, rendono i veicoli in gamma ideali per le attività outdoor praticate da un numero crescente di clienti Dacia, sia per il tempo libero che per motivi professionali.

Dalla casa automobilistica hanno anche fatto sapere che continueranno a proporre veicoli con trasmissione integrale e allestimenti ideali per l'outdoor, come il kit che sarà disponibile nel 2023 su Jogger e che permetterà di installare nel giro di pochi minuti un vero e proprio letto matrimoniale, senza rinunciare alla capacità di carico del bagagliaio.

La robustezza, oltre che nelle caratteristiche da suv dei veicoli, risiede anche in un concetto più ampio per Dacia, ovvero quello legato al valore residuo della vettura. Le auto Dacia sono progettate per essere utilizzate e per durare nel tempo e secondo dati raccolti a livello europeo i clienti del marchio conservano la propria auto in media per otto anni e il 60% riacquista in seguito un'altra Dacia.