Autovelox ad Ischia, petizione on line per abolirli

Arriva una petizione contro gli autovelox ad Ischia dove è attualmente già attivo un impianto per la rilevazione della velocità dei veicoli ed altri sei saranno lo saranno a breve. L'iniziativa è stata lanciata sulla piattaforma on line change.org e secondo i promotori gli autovelox installati sull'isola (uno sulla strada litoranea che collega Casamicciola a Lacco attivo da fine luglio ed altri quattro nel comune di Ischia installati ma ancora in fase di test) sarebbero "illegali per svariati motivi, non ben visibili ed adeguatamente segnalati" ed in conclusione si tratterebbe "di un escamotage per applicare una tassazione indiretta agli utenti" delle strade isolane così che quella contro gli autovelox si configurerebbe quindi come una "battaglia civile per la libertà e legalità". Ben diverso il parere dei sindaci e forze dell'ordine: Enzo Ferrandino, primo cittadino di Ischia Porto, attraverso i suoi profili social ha infatti ribadito che "l'installazione degli autovelox segue tutti i crismi e le indicazioni della normativa e delle prescrizioni della Polizia Stradale; la sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti e non solo per le amministrazioni". Il comitato 'La strada del Buonsenso', che opera da alcuni anni per diffondere la cultura della sicurezza e della vivibilità sulle strade isolane ha annunciato una manifestazione per il prossimo 20 novembre, in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada per ricordare anche quelle di Ischia; lo ha fatto pubblicando un post con l'elenco dei nomi delle tante persone che hanno perso la vita, dalla fine degli anni settanta in poi, in incidenti stradali avvenuti lungo tutte le strade dell'isola che sottolinea l'associazione "rientrano tristemente tra le più elevate per statistiche mortali". Secondo dati ufficiali, sono state oltre 6.500 le infrazioni rilevate in due mesi e mezzo dall'autovelox installato dal comune di Lacco Ameno sulla strada provinciale 270 (a poca distanza dal luogo dove lo scorso dicembre morì in un incidente un ragazzo di 17 anni) mentre a breve inizierà l'installazione di altri due impianti nel comune di Forio.