Anas prosegue risanamento profondo statale "Centrale Umbra"

Prosegue l'opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata dall'Anas sulla strada statale 75 "Centrale Umbra". E' stato infatti ultimato e riaperto in anticipo sui tempi previsti un tratto della carreggiata in direzione Perugia tra Passaggio d'Assisi e Rivotorto, nel comune di Assisi. L'Anas annuncia quindi che da lunedì 7 novembre, sarà interessato un tratto della carreggiata in direzione Spoleto-Fano in prossimità dell'innesto sulla statale "Flaminia", a Foligno. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa che consente l'immissione sulla "Centrale Umbra" in direzione Perugia per il traffico proveniente da Spoleto - "Flaminia". In alternativa sarà possibile proseguire in direzione Fano e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di San Giovanni Profiamma. Il completamento di questa fase è previsto entro il 30 novembre. I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il rifacimento delle fondazioni fino a circa 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante.