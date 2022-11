Viabilità: lavori al traforo Monte Bianco, slitta riapertura

Slitta di 12 ore la riapertura del traforo del Monte Bianco, che dal 17 ottobre è interessato da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sull'intera lunghezza della galleria. Lo ha comunicato il Geie, annunciando il traforo sarà nuovamente utilizzabile dalle 22 del 7 novembre.

"Tale rinvio è necessario - si legge in una nota - per consentire alle squadre impegnate su questo grande cantiere di completare i lavori nelle migliori condizioni rispondendo ai requisiti di sicurezza".

Nel cantiere sono impegnati 150 operai, 24 ore su 24 (incluse le domeniche ed i giorni festivi), per vari interventi tra cui: fresatura completa del manto stradale della galleria e delle 36 piazzole di sosta di emergenza; pulizia dell'impalcato fresato; indagine dettagliata su tutta la lunghezza della galleria per escludere la presenza di fibre di amianto. La riparazione della superficie della soletta necessita di maggiori azioni rispetto quanto pianificato per la posa di un'impermeabilizzazione di protezione, la stesa della nuova pavimentazione, la realizzazione della segnaletica orizzontale, l'esecuzione dei test funzionali sugli impianti di galleria, dei piazzali e delle aree di regolazione di Aosta e di Passy, pulizia e sgombero delle aree di cantiere esterne.