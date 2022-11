Strade alpine in provincia di Cuneo chiudono per l'inverno

Dalle ore 12 di oggi, giovedì 3 novembre, la strada provinciale 251 tra Chianale e il colle dell'Agnello in alta valle Varaita chiude in vista dell'inverno.

Quest'anno la strada è rimasta aperta più a lungo del solito grazie ad un accordo con le autorità francesi del Queyras, posticipando la chiusura rispetto alla consueta scadenza del terzo martedì di ottobre dopo la fiera di San Luca a Guillestre.

A breve sarà chiuso al transito, considerate le condizioni meteo, anche il Colle della Lombarda (2.350 metri) che collega l'alta valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime e in particolare alla stazione sciistica di Isola 2000. Chiusa da ieri pomeriggio anche la strada provinciale tra Pian della Regina e Pian del Re in alta valle Po. La riapertura al traffico avverrà dopo la stagione invernale e non appena si saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità