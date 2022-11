Maserati: Günther e Mortara piloti per la Formula E del 2023

Si avvicina l'atteso ritorno in pista del Tridente, che avverrà a Città del Messico il 14 gennaio 2023 in occasione dell'avvio della stagione 9 dell'ABB FIA World Championship di Formula E.

Primo brand automobilistico italiano a partecipare a questo campionato di monoposto full electric, Maserati potrà contare sulla gestione di questa attività da parte di MSG Racing e sui piloti Maximilian Günther ed Edoardo Mortara.

L'annuncio à stato dato oggi nel corso di un evento via web a cui hanno partecipato Giovanni Tommaso Sgro, head di Maserati Corse; James Rossiter team principal di MSG Racing e oltre ai piloti Günther e Mortara, in collegamento, il Ceo di Maserati Davide Grasso.

Nella stagione 9, Edoardo Mortara e Maximilian Günther gareggeranno con le monoposto di Formula E più veloci, leggere e potenti di sempre, caratterizzate da una serie di innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche. Dal suo arrivo in Formula E nel 2017, Mortara si è guadagnato il rispetto e il prestigio internazionale come uno dei piloti di punta del Campionato passando da un successo all'altro.

Nella Stagione 7, l'italo-svizzero è diventato il primo vicecampione del Mondo di Formula E e ha gareggiato per il terzo posto nel contest per il titolo della Stagione 8, in un'annata competitiva contraddistinta da quattro vittorie di gara. Forte di sei vittorie in totale e 13 podi, Mortara continuerà ad accrescere con Maserati MSG Racing il suo attuale palmares nella stagione 9, la sua sesta con il team monegasco.

Max Günther, il più giovane vincitore di una gara di Formula E, ha dimostrato crescita e potenziale continui nelle ultime quattro stagioni. Il pilota tedesco è sceso sulla griglia di partenza delle competizioni full-electric nella Stagione 5, dopo una serie di risultati di rilievo nella Formula 2, e ha assaporato la vittoria nel suo 13mo E-Prix.

A soli 25 anni e con già tre vittorie conseguite, Günther rappresenta il futuro della Formula E ed - essendo uno dei talenti più promettenti nell'ambito del motorsport - si unirà al compagno di squadra Mortara per creare una delle formazioni più competitive della stagione 9.

"Sono impaziente di costruire insieme a Max il nostro successo nella Gen3 - ha commentato Edoardo Mortara - e in quanto italo-svizzero di rappresentare il brand Maserati nel suo ritorno al motorsport a livello internazionale sarà per me un grande onore. Non vedo l'ora di lavorare con Max, che ha già dimostrato di essere un pilota di Formula E molto promettente.

In qualità di vicecampioni del mondo in carica, è un ottimo momento per entrare a far parte del squadra e sono sicuro che formeremo un team forte per affrontare insieme il campionato", A sua volta Maximilian Günther ha detto che "essere parte del ritorno del marchio Maserati nelle corse, in collaborazione con MSG Racing, è per me un grande onore e sono veramente impaziente di costruire qualcosa di straordinario insieme. Ho incontrato Edo per la prima volta nel 2016 e condividiamo valori simili quando si parla di corse: siamo entrambi particolarmente attenti ai dettagli e orientati al successo. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto dentro e fuori la pista, un rapporto basato sul rispetto reciproco. Credo che saremo una squadra formidabile e so che lavoreremo duramente per garantire il massimo delle prestazioni insieme al team".