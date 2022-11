Record di percorrenza al Giro Cina 2022 per Lamborghini

Il Lamborghini Esperienza Giro Cina 2022, dal tema "Journey of Awakening", ha stabilito il nuovo record di percorrenza con un tragitto di oltre 1.100 chilometri totali.

"In occasione dell'ottava edizione consecutiva del Lamborghini Esperienza Giro Cina, abbiamo stabilito un nuovo record proponendo un itinerario unico - ha affermato Konstantin Sychev, managing director di Automobili Lamborghini Chinese Mainland, Hong Kong e Macao - Questo importante evento annuale dedicato al nostro brand, combina l'incredibile passione per i motori della clientela cinese a un'esperienza lifestyle che esalta i magnifici paesaggi cinesi".

Nel corso di questi cinque giorni, una flotta di 40 supersportive e SUV Lamborghini è partita da Yangshuo per raggiungere Chongzuo, al confine sudoccidentale. Tra natura e modernità, gli ospiti hanno vissuto un'esperienza dal sapore italiano a 360 gradi sui diversi percorsi tra strade più o meno asfaltate per assaporare l'autentico piacere di guida firmato Lamborghini.

A Chongzuo, il super SUV Urus ha dato prova delle sue capacità off-road tra le diverse piantagioni di canna da zucchero. In modalità Terra, la ripartizione della coppia attiva di Urus ha permesso ai conducenti di affrontare con facilità i tratti fangosi e scivolosi, interpretando alla perfezione lo spirito audace di Urus pronto a conquistare ogni terreno.

Quest'anno il modello più orientato alla pista di tutta la gamma Huracán, la STO, si è unito per la prima volta al Lamborghini Esperienza Giro Cina aggiungendo un tocco distintivo alla flotta.

La Huracán STO ha ottenuto un notevole successo in Cina ed è diventata una scelta di eccezione per i consumatori cinesi, alla ricerca di adrenalina anche nella vita quotidiana.