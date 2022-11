Lamborghini rinnova il sostegno a Movember

Per il secondo anno consecutivo Automobili Lamborghini scende in campo a sostegno delle iniziative di Movember, ente benefico di riferimento, a livello globale, per il sostegno della salute maschile. Durante il mese di novembre i concessionari di tutto il mondo coinvolgeranno i propri clienti in un corteo: migliaia di Lamborghini si riuniranno dagli Stati Uniti all’Asia, per diffondere con un unico gesto corale consapevolezza sull’importante tema della salute.

Le vetture sfileranno coi cofani decorati con sticker a forma di baffi, simbolo del movimento. In parallelo la Casa del Toro metterà in vendita oggetti, i cui proventi saranno completamente devoluti a Movember. L’associazione ha anche aperto una piattaforma dedicata dove poter effettuare donazioni. Nel 2021 sono stati 92 i concessionari Lamborghini che hanno aderito all’iniziativa, con ben 1.226 auto coinvolte in tutto il mondo e un totale di 233mila dollari raccolti e devoluti all’associazione.