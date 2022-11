Benzina: Qe, prezzi in lieve calo,self a 1,685 euro al litro

Prezzi in lieve calo per i carburanti: secondo le elaborazioni di Quotidiano energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,685 euro al litro (contro 1,688 di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,678 e 1,691 euro al litro (no logo 1,684). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,867 euro al litro (contro 1,876), con le compagnie tra 1,863 e 1,871 euro al litro (no logo 1,868).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,833 euro al litro (1,838 il valore di venerdì), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,769 e 1,887 euro al litro (no logo 1,740). La media del diesel servito è 2,011 euro al litro (contro 2,020 di venerdì), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,951 e 2,069 euro al litro (no logo 1,921).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,779 a 0,796 euro al litro (no logo 0,767). Infine, come detto, il prezzo medio del metano auto risulta in diminuzione collocandosi tra 2,106 e 2,961 euro al litro (no logo 2,214).