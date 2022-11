Automotive, ambasciata italiana in Messico celebra eccellenza italiana

L'ambasciata d'Italia in Messico ha ospitato presso il giardino della residenza un evento di promozione dell'industria automotive italiana nel contesto delle festività del 'Dia de los Muertos'. L'evento 'MOTORES Y CATRINAS', segnala un comunicato, "ha avuto come tematica la celebrazione delle eccellenze del Made in Italy In Messico nell'ambito dell'automotive in un momento in cui tale settore riveste particolare rilevanza per lo svolgersi del Gran Premio di Formula 1 nell'autodromo della capitale". Protagoniste delle serata Pirelli e Stellantis, due imprese italiane con una forte presenza in Messico in termini di investimenti produttivi.

Intervenendo nell'evento, l'ambasciatore Luigi De Chiara ha dichiarato che "il settore automotive rappresenta una delle più importanti espressioni del Made in Italy in Messico, la cui rilevanza trova conferma negli eventi dell'ultima settimana: giovedì scorso Alfa Romeo ha lanciato il nuovo modello del SUV Tonale sul mercato messicano, e proprio ieri Pirelli ha annunciato il rafforzamento del suo investimento produttivo a Silao, nello Stato di Guanajuato, per un valore di 114 milioni di dollari.". L'evento si inserisce inoltre all'interno delle numerose iniziative promosse dall'ambasciata nel quadro della campagna globale di nation branding BeIT, promossa dal ministero degli Esteri e dall'ICE. Da un anno, attraverso tale campagna vengono promosse le eccellenze italiane nei più importanti settori del Made in Italy in una serie di Paesi target tra cui rientra anche il Messico.