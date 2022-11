Sequestrate 522 auto in Italia e altri 22 Stati Ue

Sequestro di 522 auto rubate, oltre a varie componenti di autovetture e di motori di barca, con la scoperta di quattro 'stazioni' di smantellamento delle macchine per il successivo traffico dei pezzi oltre le frontiere: sono i risultati di un'operazione contro il furto di auto e componenti, che a ottobre ha coinvolto nel corso di dodici giorni gli agenti di polizia di 23 Stati Ue, Italia inclusa, assieme all'agenzia europea di frontiera Frontex.

Dalle indagini è emerso che le bande coinvolte nei furti d'auto in tutta Europa si sono concentrate maggiormente sullo smontaggio dei mezzi per rendere più facili gli spostamenti tra frontiere. Il crimine organizzato sembra poi aver puntato molto sui camper, in parallelo al successo crescente di questi veicoli.

"Quando si tratta di auto rubate, è una corsa contro il tempo - spiega in una nota Marcin Skowronek, esperto Frontex che coordina l'operazione -. Un'auto rubata davanti a una casa alle ore 20 può finire smontata in parti solo quattro ore dopo.

Allora sarà molto più difficile da rintracciare".

Oltre all'aumento delle componenti di auto e camper rubati, Frontex ha notato un aumento dei furti di motori di barca.

Nell'operazione le autorità greche hanno individuato anche una rete criminale responsabile del furto di veicoli successivamente utilizzati per il traffico di migranti, arrestando nove presunti contrabbandieri, con il sequestro di 27 auto e l'identificazione di 18 membri dell'organizzazione criminale.