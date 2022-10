Peugeot 205 Turbo 16, l'impronta del 'Leone' nel rally

Una pagina di storia del rally per Peugeot che porta al Museo Nazionale dell'Automobile la 205 Turbo 16. L'auto è quella che a metà degli anni '80 ha permesso alla casa transalpina di vincere due campionati del mondo costruttori e piloti. Gli anni erano il 1985 ed il 1986 e alla guida c'erano piloti Timo Salonen e Juha Kankkunen.

Uno degli esemplari ufficiali che la casa del Leone custodisce nel suo Museo di Sochaux, è ora protagonista dell'esposizione che celebra gli anni d'oro dei rally al Museo Nazionale dell'Automobile (MAUTO - The Golden Age of Rally).

L'esemplare messo a disposizione da 'L'Aventure Peugeot' di Sochaux è la 205 turbo 16 Evo2 del 1986 che ha corso anche al Rally 1000 Laghi con alla guida Juha Kankkunen, con il navigatore Juha Piironen.

L'esemplare è l'esempio del livello tecnologico raggiunto da Peugeot in quegli anni, grazie al lavoro svolto dal suo reparto Sport, nato pochi anni prima, per far nascere una vettura vincente partendo dalla 205. La 205 turbo 16, una volta abolito il gruppo B, si è imposta anche nei rally raid, vincendo per due volte la leggendaria Parigi-Dakar, nel 1987 e 1988.

'The Golden Age Of Rally' è un viaggio nella storia dei rally (tra gli anni Sessanta e Novanta) attraverso iconici esemplari che si sono dati battaglia nel motorsport mondiale e che potranno esser visti dal vivo fino al 2 maggio 2023.