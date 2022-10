Halloween, la moda delle auto che diventano 'terrificanti'

Halloween, con le sue simbologie che spaziano dalla zucca intagliata con sembianze umane fino alle rappresentazioni più macabre di fantasmi e orrende creature della notte, ha ormai contagiato in tutto il mondo il settore delle auto. Lo fa aggiungendo con migliaia di prodotti (alcuni più che discutibili) fatturato a un business che per costumi, addobbi e 'dolcetti' muove solo negli Stati Uniti oltre 10 miliardi di dollari.

Quelle da utilizzare questa sera possono essere - secondo gli esperti di Halloween - automobili 'da paura', che possono essere orrende e terrorizzanti per il loro aspetto d'origine (l'elenco delle brutte auto potrebbe essere davvero lungo) oppure rese tali da interventi sull'estetica, i colori e gli accessori.

Nell'ambito delle quattro ruote l'approccio a questa ricorrenza d'origine celtica può essere duplice: trasformare una normale vettura in un elemento del travestimento - meglio se la carrozzeria è di tonalità arancio, una tinta diffusa in molte cartelle colore dei costruttori - o ricorrere, affittandolo o realizzandolo ad hoc, ad un mostruoso Hallovehicle, perfetto per far vivere a chi ci viaggia o lo incontra per strada, un vero 'incubo' autunnale.

Un po' di adesivo nero, finte tracce di sangue e tanta creatività 'macabra' bastano, ad esempio, a dare la fisionomia da zucca intagliata anche ad una elegante coupé o cabrio tedesca o a una sportivissima Lambo o una McLaren, aggiungendo finte ragnatele o altri elementi terrorizzanti.

Ad Halloween il 'terrore' può però essere rappresentato dal salatissimo conto del carrozziere o dalle altrettanto pesanti multe degli organi di Polizia. E' il caso di uno scherzetto da evitare assolutamente, quello del ancio delle uova sulle auto, un gesto antipatico e fastidioso (per chi ne è vittima) ma anche capace di mettere a rischio l'integrità della carrozzeria.

Gli esperti spiegano che una delle abitudini diffuse (purtroppo anche in Italia) della notte di Halloween può diventare davvero negative per le automobili. Le uova sono apparentemente innocue, ma una volta lanciate contro la carrozzeria possono provocare due tipi di danni: il primo è quello procurato dal guscio (composto da carbonato di Calcio, oltre che da carbonato di Magnesio e fosfato di Calcio) i cui frammenti 'esplodono' sulla superficie in anelli sequenziali, che causano graffi.

Il secondo, più rischioso per il portafogli, è quello che deriva dall'azione sulla vernice delle sostanze contenute nell'albume e nel tuorlo. Se si interviene subito con acqua abbondante, le probabilità che restino delle tracce sono limitate - sono più esposte le auto scure, meno quelle chiare - mentre se l'albume secca sulla carrozzeria, si avvia rapidamente (basta un'ora) un processo di corrosione che intacca lo smalto.

Si può provare a bagnare le macchie con acqua tiepida e cercare di ammorbidire la pellicola di sporco ma nella notte di Halloween andare a dormire dopo che l'auto è stata colpita con le uova senza aver provveduto a lavarla subito può essere uno scherzo davvero pesante.

E non scherzano nemmeno le Forze dell'Ordine quando contestano ai proprietari delle auto 'travestite' possibili gravi infrazioni al Codice, come quello del trasporto di oggetti su tetto o sui cofani senza adeguati sistemi di fissaggio (il tetto) o dove è vietato (cofano motore e coda).

Sono da valutare attentamente anche gli adesivi sui vetri (limitazione della visibilità) o su gruppi ottici (alterazione della loro funzionalità) per non parlare di interventi più drastici, come oggetti che sporgono dai vetri o che vengono trascinati dall'auto.