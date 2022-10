Cupra Padel Tour, a Roma la conclusione del circuito

Si è concluso a Roma il Cupra Padel Tour, il circuito organizzato per il secondo anno consecutivo dal marchio automobilistico spagnolo. Sessantuno tappe, a cui hanno preso parte più di seimila giocatori. All'appuntamento finale nella capitale hanno partecipato più di cento coppie vincitrici dei tornei disputati; 230 fra uomini e donne che sono arrivati bordo di modelli Cupra messi a disposizione dai concessionari di ogni parte d'Italia.

Nato in America Latina, il padel si è affermato venti anni fa in Spagna. Cupra, ha spiegato Pierantonio Vianello, direttore del brand per l'Italia, è stato il primo marchio automobilistico in Europa a credere nei valori di questo sport: inclusività, divertimento, sana competitività nel rispetto degli avversari. E il nostro Paese ha risposto nel migliore dei modi. Nel 2020 erano 46 i circoli padel affiliati con Cupra, ora sono 76. Un modo per unire la rete di concessionari italiani con uno scopo comune, ha affermato Vianello, e la finale a Roma ha riunito tutte le realtà regionali.

E la due giorni romana è servita a presentare in Italia l'ultima versione di Cupra Born, prima vettura cento per cento elettrica del marchio: la sportivissima "e-boost", dotata di batteria da 77 kw, con potenza di 231 cavalli e 540 chilometri di autonomia. Il prezzo di listino parte dai 46.350 euro. Questa versione si aggiunge al modello iniziale da 204 cavalli e 430 chilometri di autonomia, con batteria da 58 kw. Una vettura, quest'ultima, che con gli ecoincentivi costa meno di 35 mila euro, Iva esclusa.

Seguendo la filosofia del costruttore, Cupra Born "e-boost" affronta il tema dell'elettrificazione con lo stesso spirito di Formentor, il top di gamma del brand: piacere di guida unito alle alte "perfomance". Insomma, ha sottolineato Vianello, rispettando l'ambiente ci si può divertire. Ed è un rispetto che passa anche attraverso l'utilizzo nella fabbricazione dell'auto di materiali già riciclati. Come, ad esempio, le sellerie realizzate con un tessuto derivante dalla plastica recuperata negli oceani.

Scelte queste, ha aggiunto Vianello, che hanno fatto di Cupra la marca automobilistica con la base di clienti più giovane.

"Abbiamo interpretato correttamente il concetto di contemporaneità", ha sottolineato.

A Roma, Cupra ha portato anche una Formentor VZ5 Taiga Grey, vettura dalle altissime performance, una serie speciale realizzata in soli 999 esemplari, che monta in esclusiva il motore della supersportiva Audi RS, il 2.500 di cilindrata da 390 cavalli.

Infine, il numero uno di Cupra Italia ha annunciato una novità: a metà novembre arriverà la versione "mild hybrid" della Leon. Ai modelli già in commercio - quello con motore a benzina da 150 e 300 cavalli, e quello "plug-in hybrid" da 204 e 245 cavalli - si aggiungerà la terza versione, la "mild hybrid" appunto, da 150 cavalli e con un equipaggiamento più ricco. Il prezzo di listino partirà da 30 mila euro.