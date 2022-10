Al Museo Mercedes sotto i riflettori 'Moving in stereo'

Dal concetto di auto come forma d'arte all'automobile come elemento integrativo di forme d'arte: con la mostra "Moving in stereo" il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda porta sotto i riflettori 150 opere di 90 artisti internazionali, inserendole nella permanente dei veicoli della Stella. Realizzata in collaborazione con lo Stuttgart Art Museum, quest'iniziativa sino all'11 giugno 2023 espone idee originali e talvolta particolari, elaborate da celebri artisti dal 1910 sino ai giorni nostri, contestualizzandole in realtà uniche, come la prima auto prodotta al mondo da Carl Benz e Gottlieb Daimler.

Una parte della rassegna è, inoltre, a tema musicale mentre un'altra è dedicata a lavori più strettamente connessi al mondo dell'automobile, così da creare un "dialogo immersivo" con l'appassionato di motori. Faro di questa mostra è la scultura "Meta-Maxi" del 1966 dell'artista svizzero Jean Tinguely (1925 to 1991), esposta per la prima volta a Stoccarda.

Tra i lavori presentati da citare, inoltre, quelli degli artisti tedeschi Adolf Hölzel, Willi Baumeister e Oskar Schlemmer per arrivare a Haris Epaminonda, Alia Farid, Cao Fei e Adejoke Tugbiyele. Spazio anche alle sculture, ai dipinti, alle fotografie e ai giochi di luce anche di giovani artisti contemporanei che vivono e lavorano a Stoccarda come Dieter Blum, Florina Leinss, Tobias Rehberger e Anna Tretter.