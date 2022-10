Da Le Mans a Cannes, Ferrari corre in nome del mito

Dalla pista al cinema la Ferrari corre veloce sulle ali dell'entusiasmo in terra di Francia. Dopo la luce data all'Hypercar targata Maranello che punta senza mezzi termini a vincere a Le Mans ecco anche una pellicola da competizione pronta a correre nelle sale di Cannes (oppure a Venezia) per stupire e coinvolgere con il mito di Enzo Ferrari anche i palati fini transalpini. Una pellicola attesissima quella sulla storia del Drake che sta finalmente uscendo dal box. Ad accenderne i motori della lavorazione la scorsa estate ci ha pensato Michael Mann, regista candidato quattro volte all'Oscar, che ha iniziato a girare il suo film su Enzo Ferrari, con Adam Driver nel ruolo proprio del 'Drake'. Un'opera cinematografica alla quale dedica un lungo articolo anche l'Equipe, per raccontare un progetto "che ha più di trent'anni" e che dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo anno. "Mai disperare" scrive L'Equipe sottolineando che finalmente il film su Enzo Ferrari è realtà.

Il biopic è ispirato al libro scritto dal giornalista e sceneggiatore Brock Wendel Yates ("Enzo Ferrari - The Man and the Machine"), pubblicato nel 1991. La moglie di Ferrari, Laura, sarà interpretata da Penélope Cruz. Ma tutto il cast è di primo piano: Shailene Woodley interpreta Lina Lardi, Patrick Dempsey è il pilota Piero Taruffi, Jack O'Connell l'altro pilota Peter Collins, Sarah Gadon ha il ruolo di di Linda Christian e Gabriel Leone quello del carismatico Alfonso De Portago.

La pellicola, girata tra Modena e Brescia, è ambientata nell'estate del 1957. Si tratta di un periodo molto travagliato per Ferrari. La bancarotta ha messo in ginocchio l'azienda che lui e sua moglie Laura hanno costruito dal nulla 10 anni prima.

Inoltre, il 12 maggio di quell'anno De Portago muore durante la Mille Miglia, ucciso dallo scoppio di una gomma della sua Ferrari 335 S. Nell'incidente periscono anche nove spettatori.

Un dramma che segna la vita di Enzo e Laura che, l'anno prima, avevano dovuto affrontare la perdita del figlio Dino, scomparso a soli 24 anni per una malattia. Ma il film, tra vita privata e carriera, vuole raccontare anche tutta la forza del fondatore della mitica casa automobilistica, capace di affrontare con coraggio e tenacia la scomparsa di tante persone a lui care.