Manomette contachilometri auto e la rivende, denunciata

Ha rivenduto un'auto, una Volvo V40 immatricolata dieci anni fa, falsificando il numero dei chilometri che comparivano sul cruscotto, 63.000 anziché i reali 227mila, ma è stata scoperta dopo un controllo effettuato da un meccanico. Una 19enne bresciana, nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per truffa aggravata dai Carabinieri di Guspini, dopo una denuncia presentata dall'acquirente, un pensionato di 71 anni. La giovane era riuscita a rivende l'auto ad un prezzo più alto, 11.500 euro, proprio in virtù dei pochi chilometri registrati. E' bastata però la consultazione delle banche dati dell'Aci, della motorizzazione civile e lo storico delle revisioni, per permettere ai carabinieri di accertare l'inganno.