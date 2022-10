Anas: al via bando da 100 milioni per impianti tecnologici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il bando di gara dell'Anas per complessivi 100 milioni di euro destinati all'esecuzione di lavori di manutenzione programmata su impianti tecnologici in galleria, negli svincoli e lungo l'asse stradale. L'obiettivo è, si legge in una nota, "di offrire agli utenti una strada sostenibile, sicura e tecnologicamente avanzata, favorendo la mobilità elettrica, il risparmio energetico e l'efficienza dei sistemi di illuminazione". I lavori di manutenzione riguarderanno principalmente: l'alimentazione elettrica, gli impianti di illuminazione con proiettori Led di ultima generazione, la ventilazione, i sistemi di rilevamento ed estinzione degli incendi, il videocontrollo e l'analisi delle immagini, le comunicazioni radio, la sensoristica diffusa, i sistemi di gestione, il controllo e l'automazione. Prevista, inoltre, l'integrazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili basati, principalmente, su tecnologia fotovoltaica. L'appalto è suddiviso in otto lotti da 10 milioni di euro, a eccezione del lotto 7 (Struttura Territoriale della Lazio, Campania e Basilicata) a cui saranno destinati 30 milioni di euro. "Al fine di garantire la massima tempestività nell'avvio delle attività- sottolinea Anas- tutti i lotti, di durata biennale, verranno attuati mediante il flessibile strumento dell'Accordo Quadro".