Milano AutoClassica: tutto pronto per la 12esima edizione

Dal 18 al 20 novembre apriranno i battenti della dodicesima edizione di Milano Autoclassica, il Salone dedicato alle icone del passato. I visitatori potranno ammirare, e in alcuni casi acquistare, un pezzo di storia automobilistica che spazia dalle vetture classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani. L'ampia esposizione è stata rigorosamente selezionata sia in quantità che in qualità, sulla scia del grande successo di presenze del 2021.

L'edizione di quest'anno, infatti, sarà estesa ad un nuovo padiglione e arricchita dalla presenza della casa d'aste londinese Bonhams, che torna ad Autoclassica dopo 5 anni di assenza dall'Italia. Porterà con sé una collezione di auto e moto da sogno, che incontrerà il pubblico di collezionisti internazionali venerdì 18 novembre nel Padiglione 7. La passerella di pezzi unici sarà capeggiata da una coppia di supercar Lamborghini Aventador. La prima è una Aventador Ad Personam - nata dal programma di personalizzazione bespoke del brand - del 2019, rifinita in colore bianco perlato "Bianco Leda Pearl", con dettagli verdi e accenti della stessa tonalità in fibra di carbonio. Gli interni in pelle verde scuro presentano dettagli dorati ed un pacchetto di optional importante. Esposta in vari saloni dell'automobile in tutto il mondo, è stata immatricolata dal suo unico proprietario all'inizio di quest'anno e ha percorso solo 100 km. L'altra Lamborghini, una Aventador SVJ LP780-4 Ultimae del 2022, ultima e più potente versione del modello con motore V12 aspirato da 780 CV, celebra i 10 anni di produzione della Aventador.

"La Bonhams Milano Sale" presenterà oltre 50 auto da collezione, in rappresentanza di altri grandi marchi italiani e internazionali, tra cui una delle auto da collezione italiane più rare e ambite, la Iso Grifo Targa del 1969, in verde metallizzato, versione aperta della GT ad alte prestazioni.

La lista dei Partner della dodicesima edizione di Milano AutoClassica parte dalle federazioni di riferimento: l' Area incontri di ACI Storico, nel Padiglione 7 e l'agorà di ASI Automotoclub Storico Italiano, nel Padiglione 6, accanto a esposizioni, talk show e premi. Tra i brand partecipanti con modelli rappresentativi del loro heritage e della produzione più recente ci sono Alpine, Aston Martin, Bentley, BMW Club Italia, il dipartimento Heritage di Stellantis, Ferrari Classiche, Kimera, Lotus, Maserati, McLaren, MG e Musei Ferrari. Non solo auto nella dodicesima edizione di Milano Autoclassica, per la prima volta aperta anche alla nautica vista la presenza di imbarcazioni Riva, nell'anno delle celebrazioni dei 180 anni del brand. L'importante presenza in Fiera sarà rappresentata da "Riva Classiche", l'esclusivo progetto di restauro delle imbarcazioni Riva in vetroresina e di quelle in mogano, accanto alla partecipazione di "Riva Brand Experence" che propone i progetti di estensione del marchio. Tra i modelli in esposizione sul parterre milanese, spiccheranno quelli firmati Aquarama e Ariston.