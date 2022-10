Lancia Dilambda Carlton domina 1000 Miglia Warm Up Usa

La splendida Lancia Dilambda classe 1930 di Filippo Sole e Daniele Turrisi, che nel 2021 aveva vinto al Coppa d'Oro al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este e conquistato un primo posto di classe a Pebble Beach, ha dominato questa volta una gare di regolarità classica altrettanto prestigiosa.

Si tratta della terza edizione della 1000 Miglia Warm Up Usa che si è disputata in Virginia, West Virginia e Maryland prima di arrivare a Washington DC tagliando il traguardo in terra italiana presso l'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti.

Carrozzata dalla britannica Carlton Carriage Co, questa à una delle più rare Lancia Dilambda Serie I in circolazione in quanto prodotta su richiesta del nobile Douglas Montgomery Bernard Hall e, negli Anni '30, dopo avere cambiato proprietario per due volte, era letteralmente scomparsa nel 1940, dopo essere stata sequestrata dall'esercito britannico a seguito di un bombardamento.

La Lancia Dilambda Serie I è tornata in vita solo ottanta anni dopo, nel 2020, grazie al lungo restauro completato dall'attuale proprietario - e pilota vittorioso nella 1000 Miglia Warm Up Usa - Filippo Sole. Sul podio, al secondo posto, è salita l'altrettanto affascinante Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider del 1931 dell'equipaggio della categoria Veteran composto da Shawn e Leanne Till mentre al terzo posto si sono classificati Axel Marx e Emanuele Tiozzo alla guida di una Austin Healey 100 M del 1956.

Jeffry Gault e Kent Jones alla guida di una Jaguar MK 1 del 1959 sono i vincitori della Post 1000 Miglia Era class seguiti da Nicole Wakelin e Eileen Falkenberg-Hull alla guida di una Alfa Stelvio del 2022 e da Wilbur e Cynthia Strickland a bordo di una Porsche Boxter del 2022.