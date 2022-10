Scania Top Team, 70 squadre in lizza per la miglior officina

Settanta squadre da tutto il mondo per l'edizione 2022-2023 di Scania Top Team. Tra queste Affini Service, già la migliore officina Scania d'Italia, si è classificata tra le migliori dodici che competeranno per il titolo mondiale a Södertälje nell'aprile 2023.

Nata nel 1989 con un'edizione dedicata solamente al mercato svedese, la competizione Scania Top Team 2022-2023 è diventata un fenomeno globale che ha coinvolto squadre in arrivo da tutto il mondo. La squadra di Affini Service, con Omar Bernini (elettrauto), Luca Migliori (ricerca di componenti e fornitura di ricambi), Giuseppe Andreoli (capo meccanico), Marco Baiguini (meccanico) e Christian Cordioli (specialista dei motori) si è aggiudicata il titolo di migliore officina europea, insieme al team di Augusta (Germania). Il team mantovano rappresenterà dunque l'Italia alla finale mondiale di Södertälje.

"La pandemia - ha dichiarato Håkan Sjögren, Project Manager in Scania - ha messo in luce quanto gli operatori dell'industria dei trasporti e dei servizi siano cruciali per la società. Da anni Scania sviluppa e incoraggia le competenze della propria rete attraverso esperienze, competizioni e workshop".