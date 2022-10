Maserati Grecale Barbie, originale strenna di Neiman Marcus

E' certamente una delle Maserati più 'insolite' nella storia del brand e, fino ad oggi, è un esemplare unico realizzato all'interno del programma di personalizzazione della Casa del Tridente denominato Maserati Fuoriserie per una iniziativa egualmente insolita.

Grecale Barbie, in tinta rigorosamente 'pink', è ispirata alla celebre bambola di Mattel ed è stata infatti presentata negli Stati Uniti come uno dei Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus durante la serata di lancio organizzata dal department store di lusso a Los Angeles.

Proposta al prezzo di 330mila dollari, questa esclusiva versione del più recente suv del Tridente - in questo caso versione in Trofeo dotata del potente motore V6 Nettuno da 530 Cv - non rappresenta solo uno delle più incredibili strenne fra quelle proposte tradizionalmente da Neiman Marcus, ma ha anche precise finalità benefiche.

Mattel, il produttore di giocattoli leader a livello mondiale e proprietario tra gli altri di Barbie, devolverà (fino al 31 marzo 2023) il 10% del prezzo di vendita per l'acquisto del suv Maserati Grecale Trofeo Barbie - attraverso GoFundMe.org - al Barbie Dream Gap Project. Lanciato da Barbie nel 2018, il Dream Gap Project è un'iniziativa a livello globale (a cui ha aderito anche l'astronauta Samantha Cristoforetti) che offre alle bambine le risorse e il supporto di cui hanno bisogno per continuare a credere in loro stesse. Maserati Grecale Barbie, edizione Fuoriserie ultra-limitata, propone oltre alla verniciatura nell'esclusivo rosa 219 C Pantone con accenti giallo acido per alcune finiture, anche eleganti interni neri in cui sedili, plancia, rivestimenti e porte in pelle sono personalizzati da impunture rosa. Sui poggiatesta spicca poi l'esclusivo badge B della bambola più celebre al mondo.

Questa Fuoriserie ultra-limitata sarà disponibile a livello mondiale unicamente in due unità personalizzate. Oltre a quella presentata a Los Angeles ne verrà realizzata una seconda nel 2023.