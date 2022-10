Auto: premiata unica donna del team costruttore Ferrari F40

La modenese Monica Zanetti, unica donna nel team che costruiva la storica Ferrari F40, verso Las Vegas dove, venerdì 28 ottobre, verrà insignita del prestigioso premio 'The Helene Awards'.

Monica nel 1987 fu scelta dai collaboratori di Enzo Ferrari per partecipare alla costruzione delle prime F40, nel montaggio e nell'assemblaggio di tutte le parti di carrozzeria sia interne che esterne.

Il premio le verrà consegnato all'interno di uno dei più prestigiosi eventi automotive del mondo al 'Il Concorso d'Eleganza di Las Vegas' che si terrà al Win Hotel. Oltre a questo, sarà celebrata per il suo lavoro pioneristico nell'industria automobilistica, in particolare per le sue posizioni di alto profilo in Ferrari e Maserati.

La passione di Monica per le auto continua anche oggi, tanto che nel 2017 con la socia Gemma Provenzano, che sarà al suo fianco a Las Vegas, ha dato vita alla Scuderia Bella Epoque, a Corlo di Formigine (Modena), specializzata nel restauro di vetture d'epoca stradali e da competizione.