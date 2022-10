Alfa Romeo Tonale eletta Auto Europa 2023 da giornalisti Uiga

Alfa Romeo Tonale è stata eletta "Auto Europa 2023" dai soci dell'Unione Italiana Giornalisti Automotive, riuniti a Torino per scegliere la migliore vettura prodotta e commercializzate nel Vecchio Continente.

A incoronare il nuovo suv di Stellantis, in una cerimonia di premiazione presso il Mauto - Museo dell'Automobile, sono stati anche i voti espressi online dalla giuria popolare e dagli opinion leader interpellati da UIGA. È interessante notare come questi ultimi abbiano confermato Tonale come regina delle quattro ruote, mentre i voti del pubblico sono andati prevalentemente a Suzuki S-Cross, l'unica giapponese tra le sette finaliste del premio insieme a BMW X1, Citroën C5 X, DS4 E-Tense, Kia Sportage e Renault Megane E-Tech.

"Il premio Auto Europa assegnato ad Alfa Romeo Tonale - dichiara il presidente dell'UIGA, Gaetano Cesarano - dimostra l'indissolubile legame passionale degli italiani con l'automobile, che trova il giusto punto di sintesi con l'innovazione, la ricerca stilistica e gli alti standard di sostenibilità e sicurezza che l'industria sfoggia sul mercato.

Tutte le auto concorrenti al premio rappresentano il meglio che le Case propongono oggi agli automobilisti nei rispettivi segmenti, declinato in tutte le alimentazioni nel percorso di transizione energetica della mobilità".

Nella serata al Mauto è stato assegnato anche il Premio ASI Istant Classic alla Citroën C5 X, sottolineandone le capacità di testimoniare nel futuro l'eccellenza stilistica e prestazionale di questa vettura già iconica della tradizione del marchio del double chevron.