Opel: Corsa e-Rally in scena anche ai FIA Motorsport Games

Ai FIA Motorsport Games ci sarà anche la Opel Corsa-e Rally. Se alla prima edizione della manifestazione, che si è tenuta tre anni fa a Vallelunga, 49 nazioni hanno gareggiato per la gloria e le medaglie in cinque discipline, in occasione dei secondi FIA Motorsport Games (dal 26 al 30 ottobre 2022 nella Francia del Sud) saranno presenti circa mille concorrenti provenienti da cento nazioni.

Questa volta il programma prevede 17 discipline, e una novità dei FIA Motorsport Games è lo slalom automobilistico, per il quale gli organizzatori hanno previsto fin dall’inizio l’uso di veicoli elettrici a batteria. Proprio per questa categoria, Opel scenderà in pista con la sua Corsa-e Rally. Opel Motorsport parteciperà al test di agilità tra i piloni con tre delle vetture da 100 kW/136 CV che partecipano alla coppa monomarca.

La gara nel circuito Paul Ricard di Le Castellet, lo stesso dove si tiene il Gran Premio di Francia di Formula 1. "Con l’enorme coppia di 260 Nm e un’elevata agilità - ha dichiarato Jörg Schrott, Opel Motorsport Director - Opel Corsa-e Rally è la vettura perfetta per lo slalom. I FIA Motorsport Games promettono di essere un megaevento dall’elevato profilo internazionale, che siamo felicissimi di sostenere. Siamo molto contenti di avere la possibilità di mostrare ancora una volta le prestazioni della vettura che partecipa alla prima coppa monomarca per vetture rally elettriche al mondo".