Evasione accise nel Veronese, Gdf sequestra 25mila litri gasolio

I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno sequestrato complessivamente 25mila litri di gasolio per automazione nell'ambito dei controlli sugli aumenti dei prezzi di carburanti praticati al pubblico. Sono stati eseguiti 126 interventi, riscontrando oltre 50 violazioni di carattere amministrativo, pari a oltre il 40% dei controlli svolti.

Le sanzioni elevate nei confronti dei singoli gestori per ogni irregolarità rilevata oscillano tra i 516 e gli oltre 3.000 euro. In un caso, in un distributore stradale della provincia, il gasolio analizzato è risultato "non conforme e non idoneo per uso autotrazione" poiché presentava un punto di infiammabilità di valore sensibilmente inferiore al limite minimo previsto dalla normativa. Oltre al prodotto sono state sequestrate 14 pistole di erogazione e 3 serbatoi, mentre l'amministratore della società è stato denunciato per il reato di frode nell'esercizio del commercio.

Altri 5.000 litri di carburante sono stati posti sotto sequestro durante il controllo ad autoarticolato adibito al trasporto di prodotti petroliferi: il gasolio non era accompagnato da alcun documento comprovante la provenienza.

L'autista è stato denunciato.