Svezia: stop a incentivi per acquisto auto elettriche

Da mercoledì prossimo il nuovo governo di centrodestra metterà uno stop agli ecoincentivi per acquistare auto elettriche. La decisione è stata presa oggi dal governo guidato da Ulf Kristersson e annunciata in una nota. "Per noi é una decisione sbagliata, non ci aiuterà con i nostri obbiettivi sul clima e sul processo di conversione all'elettrico", ha commentato Jesper Johansson, presidente dell'associazione Automobilisti Verdi intervistato da Sveriges Radio, la radio di servizio pubblico svedese. L'ecobonus é stato introdotto nel 2018 e consiste in un incentivo fino all'equivalente di circa 7000 euro per coloro che comprano auto elettriche. Il governo dice che ormai il costo per un'auto elettrica é simile a quello di un' auto normale, dunque non avrebbe più bisogno di sovvenzioni statali. Lo stop al bonus entrerà in vigore mercoledì e potrebbe portare molti acquirenti a cambiare idea e prediligere l'acquisto di un'auto a benzina rispetto ad un'auto elettrica.