Slovenia: aumentano prezzi calmierati benzina e diesel

I prezzi calmierati della benzina e del diesel venduti nelle stazioni di servizio al di fuori dalle autostrade in Slovenia aumenteranno a mezzanotte. Ne dà notizia oggi l'agenzia di stampa slovena STA. Secondo quanto reso noto dal ministero dell'Economia di Lubiana, la benzina normale costerà 1.430 euro al litro, in aumento di 1,6 centesimi, mentre il diesel salirà a 1.775 euro al litro, in aumento di 9,1 centesimi. I nuovi prezzi sono in vigore fino al 7 novembre e sono validi solo presso le stazioni di servizio situate al di fuori della rete autostradale slovena, mentre i rivenditori lungo le autostrade sono liberi di stabilire i propri prezzi, ha ricordato la STA.