Gamma Nissan, elettrificata a ruote alte e tecnologia

"Juke, Qashqai, Ariya ed X-Trail, il programma industriale di Nissan è volto ad un rafforzamento della gamma nel segmento a ruote alte con motorizzazioni elettrificate", spiega Marco Toro, presidente e Ad di Nissan Italia.

Da qualche tempo il mercato chiede veicoli compatti, dinamici, ma anche confortevoli per i lunghi spostamenti. I crossover sono la moda del momento. Oltre ad avere le ruote alte, per gli utenti, sempre più attenti nel fare scelte consapevoli, è molto importante l'elettrificazione del veicolo.

Tecnologia che risponde al nome di e-POWER, un brevetto della casa giapponese che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrificata. Il sistema è composto da un'unità termica, che si occupa esclusivamente di generare energia, ed una elettrica, per la propulsione.

Con solo il motore elettrico a muovere le ruote, la sensazione di guida è quella di un veicolo EV: accelerazioni brillanti e una notevole coppia subito disponibile, ad ogni regime. Spingere a fondo il pedale dell'acceleratore trasmette al driver la stessa sensazione che si prova alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, ma con maggiore fluidità e progressione nell'erogazione della potenza.

Pensata per essere abbinata a propulsori elettrificati, e-4ORCE, è la tecnologia di trazione integrale più avanzata di Nissan (in Europa è un'esclusiva sul nuovo X-Trail). La sua natura è nel nome, dove "e" sta per motore di trazione Nissan 100% elettrico, "4ORCE" sta per potenza e "4" per trazione integrale. I due motori elettrici, uno per ogni asse, sono gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l'azione frenante sulle singole ruote. La forza motrice generata con e-4orce reagisce ai cambi di aderenza 10.000 volte più velocemente rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale: in curva, su strade bagnate o innevate, il veicolo segue fedelmente la traiettoria impostata dal guidatore. L'e-Pedal Step, attivabile tramite un pulsante dedicato, permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando esclusivamente il pedale dell'acceleratore. In fase di rilascio del pedale il veicolo rallenta recuperando energia, senza arrestarsi completamente.

Il pedale del freno è sempre disponibile in caso di necessità. Pro Pilot, che nell'ultima generazione prende il nome di "Pro Pilot Assist con Navi-link", è stato progettato per ridurre l'affaticamento e lo stress di chi è al volante anche grazie a un'interfaccia molto intuitiva. Può regolare accelerazione e frenata nella singola corsia quando si viaggia in autostrada. In situazioni di traffico, può rallentare la vettura fino a fermarla e farla ripartire automaticamente (se l'arresto dura meno di 3 secondi) e il traffico lo consente.

La tecnologia esclusiva Nissan non è legata solo alla sicurezza di marcia del veicolo, ma anche al confort di tutti gli occupanti con un infotainment avanzato, capace di offrire un'ampia gamma di servizi connessi, tra cui l'integrazione con gli smartphone, l'In-Car WiFi per collegare fino a sette dispositivi, e l'app NissanConnect Services per gestire e monitorare il veicolo da remoto.