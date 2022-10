Bowler Defender Series, monomarca che prepara ai rally raid

Dopo una prima stagione di grande successo con gare avvincenti e combattute, la Defender Rally Series di Bowler (lo specialista britannico delle preparazioni dei fuoristrada Land Rover) ha dato appuntamento a piloti, team e appassionati alla edizione 2023 che si aprirà il 4-5 marzo alla Walters Arena di Neath nel Galles.

La Bowler Defender Rally Series prevede la partecipazione di 12 squadre che prendono parte a 9 eventi, inclusi 7 round competitivi per formare la classifica del Campionato, su vetture da rally Defender tutte identiche tra loro. Interessante il fatto che siano anmessi veicoli con guida a destra e con guida a sinistra (a causa della domanda internazionale). Basandosi sulla popolarità del Tata Elxsi Bowler Defender Challenge per il 2022, la Defender Rally Series di Bowler è stata specificamente progettata per offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire esperienza per poi passare ad eventi di rally-raid fuori dalla Gran Bretagna.

Il pacchetto per il Campionato nel Regno Unito 2023 parte da 108.334 sterline più Iva (circa 125mila euro) e include l'acquisto e la piena proprietà di una Defender 90 P300 nuova e completamente elaborata, la gestione di 9 eventi, inclusi i 7 round di campionato con un supporto completo costituito da un team di gara dedicato, da tecnici, dalla ospitalità per eventi e dall'accesso a un magazzino ricambi completamente rifornito, oltre alla formazione.

Sono disponibili numerose opzioni di supporto aggiuntive, tra cui quella denominata Arrive and Drive in base alla quale la Defender 90 P300 è interamente gestita da Bowler per la durata del Campionato 2023. In questo caso le auto vengono gestite professionalmente, pulite, ispezionate, riparate dove richiesto, immagazzinate tra le gare e consegnate ad ogni round pronte per la gara.