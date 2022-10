Auto: in calo le visite al Salon Mondial de l'Auto di Parigi

Il Salone dell'auto di Parigi (Mondial de l'Auto) ha registrato quest'anno un totale di 400.0000 visitatori, contro 1 milione di visitatori nell'ultima edizione del 2018: è quanto annunciato dagli organizzatori del Salone all'indomani della chiusura a Parigi. Questa frequentazione, affermano gli organizzatori, supera comunque "gli obiettivi iniziali previsti per un salone che ormai si tiene su sette giorni (invece dei 13 per le elezioni precedenti)", ha precisato l'agenzia Hopscotch, che ha organizzato questa 89/a edizione assieme alla Piattaforma dell'Automobile (PFA). Dopo quattro anni di assenza a causa del Covid, la kermesse automobilistica della Porte de Versailles ha presentato quest'anno un'edizione limitata, in assenza di numerosi costruttori come Volkswagen (Porsche, Lamborghini, Seat...), BMW-Mini o Ferrari.

Al salone, insieme ai gruppi Stellantis e a Renault, anche tanti costruttori cinesi come WEY o BYD il cui obiettivo è ora quello di conquistare il mercato europeo. Intervenendo al Salone lunedì scorso, il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha lanciato un duro avvertimento affinché l'Europa reagisca compatta dinanzi alla concorrenza del Dragone. "Credo si debba chiedere all'Ue di rafforzare il mercato europeo dinanzi ai produttori cinesi", ha dichiarato Tavares, che proco prima, insieme a John Elkann, aveva accompagnato il presidente francese Emmanuel Macron, in visita allo stand di Peugeot. Per Tavares, "non c'è motivo" che si renda l'accesso al mercato europeo facile per i cinesi senza avere in cambio il contrario. "Serve reciprocità", ha martellato, aggiungendo che i costruttori cinesi "sono benvenuti in Europa" solo se gli europei potranno accedere alle stesse condizioni in Cina.