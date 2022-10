Un francobollo per i 100 anni della Lancia Lambda

Un francobollo (valido per la posta ordinaria) è stato emesso oggi per ricordare i 100 anni dalla presentazione - avvenuta nel 1922 al Salone di Parigi - della Lancia Lambda. Fu un'autovettura rivoluzionaria per l'epoca, a cominciare dalla carrozzeria monoscocca senza telaio e dalle sospensioni anteriori indipendenti. Anche dal punto di vista commerciale ebbe successo, tanto che ne furono realizzate nove serie fino al 1931. La vignetta del francobollo riproduce appunto un esemplare della prima serie della Lancia Lambda; inoltre nel foglio di stampa sono presenti 18 chiudilettera (vignette senza potere di affrancatura) che riproducono un dipinto di Massimo Grandi che mostra una coppia a bordo della vettura. L'annullo speciale "primo giorno di emissione" è disponibile allo sportello filatelico di Padova Centro.