Bmw M Mixed Reality avvicina guida reale a quella virtuale

Si chiama M Mixed Reality ed è una novità assoluta che Bmw presenterà in un evento al Web Summit 2022 di Lisbona, un convegno che fino a qualche anno fa sarebbe stato considerato territorio completamente estraneo l'automobile.

Ma l'arrivo di internet nelle connected car, le tecnologie digitali sempre più perfezionate e la possibilità di vivere in tempo reale ciò che avviene nell'abitacolo o migliaia di chilometri di distanza hanno avvicinato il web al mondo delle quattro ruote e lo hanno fatto diventare - anzi - un elemento centrale dei contenuti di una moderna automobile. Ecco perché Bmw Group, che è stato pioniere nel digitale e cambiamento tecnologico virtuale, e sarà ancora una volta un partner al Web Summit che si svolgerà a Lisbona dall'1 al 4 novembre.

E sarà Franciscus van Meel, Ceo di Bmw M GmbH - in un intervento alla tavola rotonda sull'argomento 'Drive the Change, Change the Drive' - svelerà la nuova M Mixed Reality, con cui Bmw non solo introduce il mondo virtuale nel veicolo, ma trasforma il veicolo stesso in un controller.

Questa nuova esperienza di guida è resa possibile dalle innovative tecnologie VR/MR che combinano il mondo virtuale e fisico. E permette un'esperienza immersiva nella nuova Bmw M2 che è resa possibile da elementi di gioco integrati, proseguendo nello sviluppo rivoluzionario delle tecnologie virtuali.

