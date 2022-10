Vendita benefica per Rolls Silver Shadow ex Freddie Mercury

Verrà devoluto al Superhumans Center, un ente di beneficenza britannico che fornisce aiuti alle vittime della guerra in Ucraina, il ricavato della vendita all'asta, organizzata da RM Sotheby's per il prossimo 4 novembre, della Rolls-Royce Silver Shadow posseduta dal 1974 fino al 1991 da Freddie Mercury.

"Questa vettura rappresenta un importante pezzo di storia - afferma Nick Wiles, specialista settore auto presso RM Sotheby's - e il fatto che i proventi della vendita andranno alla organizzazione benefica Superhumans a favore dell'Ucraina è meraviglioso". La Rolls-Royce ha ancora la radio originale, il lettore di cassette e il telefono veicolare con cornetta in mezzo ai sedili.

Nonostante non avesse la patente il celebre frontman dei Queen riuscì, una volta raggiunto il successo, a mettere insieme una discreta collezione di auto di lusso. Ma, secondo quanto riferito dai suoi collaboratori, questa Silver Shadow è l'auto su cui è stato più spesso portato dal suo autista.

E, curiosamente, questa 'ammiraglia' è stato anche il luogo in cui è avvenuta la firma del contratto con l'etichetta discografica della band. "Abbiamo girato il video promozionale di 'We Will Rock You' nel giardino della nuova villa di Roger Taylor nel Surrey - ricorda Jim Beach, il manager dei Queen - e Freddie arrivò a bordo della sua nuovissima Rolls. E insistitette affinché firmassimo tutti i contratti seduti sul divano posteriore dell'auto, perché questa era la prima Rolls che avesse mai posseduto".