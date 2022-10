Mercedes festeggia i 70 anni di SL a Auto e Moto d'Epoca

Anche quest'anno, Mercedes-Benz Italia, insieme al Mercedes-Benz Registro Italia, il punto di riferimento per gli appassionati del Classic nel nostro Paese, è presente con un suo spazio espositivo ad Auto e Moto d'Epoca.

Il grande Salone dell'auto storica di Padova, sarà ancora una volta, la location dove festeggiare una serie di importanti anniversari per la Casa di Stoccarda. Primo tra tutti i 70 anni della SL, uno dei modelli iconici della Casa della Stella. Era il 12 marzo 1952 quando Mercedes-Benz, presentò sull'autostrada A 81, nei pressi di Stoccarda, un'auto sportiva da competizione: la 300 SL. La sua versione di serie è frutto di una brillante intuizione di Maximilian E. Hoffman, importatore del marchio Mercedes sulla costa orientale degli Stati Uniti, che spinse per trasferire il fascino e il lusso sportivo della SL da gara in una compact roadster.

I 70 anni di SL sono l'occasione per un viaggio nell' heritage della Stella attraverso alcuni dei modelli della sua lunga storia. Dalla 300 SL "Ali di Gabbiano" del 1954, alla 250 SL (W113) del 1967: la leggendaria "Pagoda", protagonista sulla scena del jet-set internazionale tra il 1963 e il 1971. Una timeline, quella della roadster, che passa per la 500 SL (R107), la generazione più longeva della famiglia SL, prodotta per ben 18 anni, dal 1971-1989.

Il 2022 si conferma un anno particolarmente significativo per gli appassionati della Stella, che insieme alla SL, potranno ricordare a Padova una lunga serie di anniversari che ricorrono proprio quest'anno: i 50 anni della Classe S, i 40 anni "Baby Benz" (W201), i 30 del 300 CE-24 Cabriolet e i 25 di Classe A.