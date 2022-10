Jeep, dalla piazza virtuale a quella reale con '4xe Week'

Una promozione esclusiva per premiare i clienti più connessi, per Jeep che pensato alla vendita online di un lotto limitato di vetture. Fino al 28 ottobre sarà infatti possibile accedere a tutti i vantaggi della Jeep Web Week e acquistare il proprio SUV Renegade o Compass da casa, collegandosi al sito jeep-official.it.

Utilizzando il codice WEBWEEK sarà anche possibile avere in omaggio la vernice, metallizzata o pastello, inclusa nel prezzo.

Obiettivo dichiarato dal marchio per l'operazione, quello di proseguire l'impegno verso una nuova mobilità nel mercato LEV, così come con la proposta di servizi in grado di soddisfare le nuove esigenze dei clienti Jeep.

Cruciale, anche in questa modalità di acquisto, il contributo della rete dei concessionari che sono sempre al centro del processo di acquisto, consegna e dell'assistenza durante l'esperienza 'virtuale'. Grazie ai concessionari italiani sarà poi possibile approfondire la conoscenza della gamma di SUV Jeep 4xe Plug-In Hybrid, perché la '4xe Week' scenderà nelle piazze delle principali città italiane fino al 23 ottobre. (ANSA).