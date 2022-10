Hotel Hyundai in Gb, una sola suite e alimentata da Ioniq 5

Resterà aperto per 14 notti, dal 19 ottobre al 5 novembre (e solo dal mercoledì alla domenica) il più insolito temporary hotel al mondo. La sua esclusività non deriva dal fatto di essere composto da una sola suite, più il ristorante e la sala cinematografica a disposizione degli ospiti, ma dalla alimentazione dei suoi impianti e sistemi elettrici attraverso la tecnologia Vehicle-to-Load V2L e l'energia fornita da una Hyundai Ioniq 5.

Denominato, non a caso, Hotel Hyundai, l'albergo offre l'esperienza off-grid più esclusiva del 2022 al limitare della Foresta di Epping, in Inghilterra. Curata dalla giornalista e critica gastronomica Grace Dent, questa iniziativa viene lanciata in seguito ai risultati di una ricerca condotta da One Poll in Inghilterra.

Quasi la metà (il 46%) degli intervistati ha infatti affermato che nello scegliere un alloggio per le vacanze valori come la sostenibilità e l'ambiente siano ora più importanti rispetto a cinque anni fa. Un quarto delle persone (25%) ha anche detto di preferire soggiorni all'interno dei confini nazionali per ridurre, volando di meno, la propria impronta di carbonio.

"Ora più che mai cerchiamo soggiorni unici e memorabili - ha commentato Grace Dent - e l'Hotel Hyundai è un'affascinante miscela di innovazione, lusso e confort. Con l'energia fornita dall'auto, chissà dove altro potrebbe spuntare un albergo pop-up come questo".

Coloro che soggiornano all'Hotel Hyundai possono assaggiare un menu sostenibile e di provenienza locale e, naturalmente, godersi una buona notte di sonno. Situato nell'Essex, a solo un'ora dal centro di Londra, il temporary hotel è composto da un cottage firmato da Colemans Farm, con tutto ciò che gli ospiti possono aspettarsi da un hotel di lusso. Dalle luci a tutti i confort, ogni elemento è alimentato da Ioniq 5 e dalla sua tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Oltre a mangiare in terrazza, gli ospiti possono usufruire dell'area bar e del ristorante che dispone di una caffetteria Ioniq 5, con una mqcchina per caffè espresso alimentata dall'auto. Nella zona cinema è possibile godersi un film, con proiettore, altoparlanti e una macchina per popcorn alimentati dalla funzione V2L dell'auto. .

"Ioniq 5 può alimentare l'Hotel Hyundai utilizzando la sua funzione V2L, in cui l'adattatore dell'auto fornisce una presa a cui è possibile collegare gli elettrodomestici", ha affermato Ashley Andrew, managing director di Hyundai Motor UK - L'intera esperienza dimostra la praticità di questa tecnologia pionieristica e speriamo che il concetto ispiri più persone ad adottare soluzioni off-grid". L'auto elettrica di Hyundai può alimentare l'hotel e le attività collegate (ma anche qualsiasi altra abitazione) fornendo corrente alternata a 110/220 Volt fino a un massimo di 3,6 kW di consumo energetico.