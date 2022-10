Alpine A110 Sastruga, art car virtuale tra storia e futuro

Si chiama A110 Sastruga l'art car in versione NFT realizzata da Alpine in collaborazione con i collettivo artistico Obvious per la collezione 'Let There Be Light'. Per la realizzazione dell'auto virtuale, frutto della prima collaborazione con Alpine, Obvious si è ispirato al patrimonio sportivo della marchio francese per realizzare un oggetto unico che desse vita ad una gara immaginaria, generata da GAN (Generative Adversarial Network), come sintesi di tutti i circuiti su cui Alpine si è distinta nel corso della sua storia di competizioni.

Sulla carrozzeria dell'A110 sono rappresentati i punti di attrito con l'aria, calcolati su questa pista ideale e che prendono 'forma' nelle sfumature che assomigliano a sastrugi, ossia onde disegnate dal vento sulla neve. Del progetto condiviso da Alpine e Obvious sono nate cinque varianti che riportano i dati dei circuiti di Regno Unito, Spagna, Italia, Germania e Giappone. Di questi, la versione giapponese è stata svelata con due visual in collaborazione con Exclusible (piattaforma Web3 di NFT), mentre la collezione al gran completo sarà presentata il prossimo primo novembre.

"Pubblichiamo questa collezione NFT - ha commentato Antony Villain, Direttore del Design Alpine - per far progredire Alpine in uno spazio tecnologico in costante evoluzione. Proprio come l'A110 funge da legame tra la tradizione di Alpine e il suo futuro, la nostra collaborazione con Obvious ed Exclusible rappresenta un ponte tra i nostri più fedeli fan di auto sportive e la crescente community del Web3". .